Biella, firmati Protocolli con Prefettura per tavolo di monitoraggio sugli interventi legati al PNNR

Istituito un tavolo di raccordo e monitoraggio circa l'attuazione degli interventi connessi alle risorse del PNRR e per verificarne il progresso in relazione agli obiettivi di programma, al fine di assicurare la realizzazione delle missioni ed evitare problemi di carattere finanziario agli enti interessati.

Questo il tema principale della conferenza stampa andata in scena questa mattina, 16 giugno, nei locali della Prefettura di Biella, dove sono stati sottoscritti due protocolli d'intesa nell'ambito del PNRR. Presenti anche i vertici delle locali Forze di Polizia, i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Unioni firmatarie, Segretari generali e Dirigenti responsabili di Uffici Tecnici. Il primo è stato siglato tra Prefettura e Provincia, Comune di Biella e Unione Montana Valle Elvo e Unione dei Comuni tra Baraggia e Bramaterra.

Gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure. Solo nell’ambito delle missioni 2 e 5 (Rivoluzione verde e transizione ecologica e Inclusione e coesione) facenti capo al Ministero dell’Interno, ammontano a poco più di 56 milioni le risorse destinate ai Comuni della provincia di Biella. In tale ambito va sottolineata anche l’importanza di assicurare, da parte di tutti i soggetti interessati, la piena, integrale e scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di documentazione antimafia

“In questo contesto, la Prefettura procederà ad un monitoraggio di tutte le iniziative avviate. In modo particolare, la nostra azione sarà volta a verificare lo stato dell'arte degli interventi – spiega il prefetto Franca Tancredi – Sappiamo che entro il 31 dicembre 2026 le risorse assegnate vanno spese. Per questo, il monitoraggio ha l'obiettivo di appurare come procede lo stato dei lavori, a che punto siamo, se è stata effettuata la gara, la sua aggiudicazione, in che termini: acquisire, cioè, tutte quelle informazioni che possono essere utili alla Prefettura e ai soggetti, seduti al tavolo, per lanciare degli alert verso i Comuni e evitare ripercussioni anche sotto il profilo finanziario”.

Importante quindi la presenza e il ruolo strategico dei revisori dei conti, la gran parte dei quali iscritti agli Ordini dei Commercialisti, all’interno dei Comuni. “Per questo si affianca un secondo protocollo – afferma Tancredi – sottoscritto tra Prefettura e Coordinamento Interregionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piemonte e Valle d'Aosta. Il tutto, sempre, a garanzia dei Comuni”.

Inoltre, tutte le informazioni raccolte serviranno per ulteriori controlli sotto il profilo antimafia. “Qui viene fuori l'altra anima della Prefettura – sottolinea Tancredi – Cioè assicurare quella necessaria prevenzione amministrativa antimafia finalizzata a garantire l'economia legale. Prossimamente verrà diramata una circolare specifica. Sicuramente sarà forte il rapporto tra Prefettura e forze dell'ordine”.

Infine nuove realtà comunali potranno farne parte. “Il protocollo, oltre ad essere uno strumento utile, è aperto – conclude Tancredi - ad altre adesioni di Comuni”. La sede naturale del Tavolo di raccordo e monitoraggio è la Conferenza Provinciale Permanente presso la Prefettura, Sezione Sviluppo economico ed attività produttive, che, in relazione agli argomenti da trattare, potrà essere aperto, di volta in volta e secondo le esigenze specifiche, agli Uffici e ai soggetti interessati oltre che alle Forze di Polizia.