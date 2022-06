Biella, al Parco del Bellone una targa ricordo per Lidia Lanza

Finalmente il Parco del Bellone di Biella, uno dei polmoni verdi più amati dai cittadini, è stato riqualificato e può essere percorso in tutta tranquillità grazie ad un intervento del Comune effettuato in collaborazione con We Tree (progetto nazionale di verde nelle aree urbane) e il Lions Biella Bugella Civitas che ne ha portato avanti le fasi del progetto.

Nel parco, situato sotto al borgo del Piazzo, sono stati effettuati lavori di pulitura, sistemazione e ripristino del sentiero principale intitolato ora all'assessore ai servizi sociali del Comune Lidia Lanza, alla cui figura il Lions biellese ha chiesto che venisse anche dedicata una targa ricordo. All'inaugurazione sono intervenuti il sindaco Claudio Corradino, l'assessore ai servizi sociali Isabella Scaramuzzi, la presidente del Lions Biella Bugella Civitas Nicoletta Ramella Pezza, la presidente nazionale del progetto Wee Tree Ilaria Borletti Buitoni e i nipoti di Lidia Lanza.

Il club di servizio ha poi proseguito la serata al Circolo Sociale Biellese con la consegna dei service dell'anno 2021-2022: quello principale è stato assegnato per il terzo anno consecutivo ad Alessandra Musicò dell'associazione Underground per il service sulla “Casa Rifugio per le donne vittime di violenza e i loro bambini”; due borse musicali sono state consegnate al Maestro Riccardo Armari e alla sua banda giovanile; un altro service è stato individuato nel progetto “A me gli occhi” dell'Unione Italiana Ciechi per la prevenzione della vista nei bambini, ed infine è stato consegnato un service alle famiglie afgane residenti nel biellese che hanno bisogno di sostegno.