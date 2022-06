Il cartellone di ViVigliano 2022 è (anche) sport: sabato 18 giugno è la volta del basket 3vs3. Il ritrovo è fissato per le 9 nel piazzale attiguo al campo nuovo di viale Alpini d'Italia (in caso di maltempo il torneo si terrà in palestra). Per tutta la durata delle partite, funzionerà un servizio bar. Per iscrizioni ed informazioni, il contatto è quello dell'assessore alle manifestazioni, Luca D'Andrea, 347 9447839.