Tutti pronti per il trekking: cosa non deve mai mancare nello zaino?

Il trekking, ovvero l’attività di percorrere delle lunghe e lente camminate in mezzo alla natura, è una disciplina che si sta diffondendo sempre di più anche tra i giovani e tra gli amatori. Il contatto con la natura, il movimento ed il benessere psico-fisico sono bisogni che – soprattutto dopo i due lunghi anni di pandemia – si sono fatti sentire sempre di più. Per realizzare camminate di questo tipo è importante però ricordarsi che serve l’attrezzatura adeguata, soprattutto per chi percorre lunghi tragitti e non ha molta esperienza, per evitare spiacevoli episodi.







Quindi, nel pratico, cosa bisogna avere nello zaino?



Per un percorso di un solo giorno è sufficiente uno zaino da 20 litri di portata; Claudia, indipendentemente dalla stagione, al suo interno consiglia di inserire: una maglietta di ricambio, un maglia dalle maniche lunghe leggera, una giacca per ripararsi dalla pioggia (o una mantellina), il kit di primo soccorso, un coltellino multiuso, un piccolo asciugamano in microfibra (utile per asciugare il sudore), una borraccia per l’acqua nei mesi estivi o il thermos per una bevanda calda nei mesi freddi, occhiali da sole e una cartina topografica del luogo se non si conosce il percorso.



Per le escursioni nei mesi freddi, è meglio indossare una giacca a vento imbottita, un berretto, i guanti, dei ramponcini per la neve e portare con sé dei bastoncini regolabili, utili sia in salita che in discesa. Nei mesi estivi, invece, è necessario aggiunge la crema solare e un cappellino per il sole. L’utilizzo dei bastoncini da trekking è molto personale.



Anche se può sembrare molta l’attrezzatura richiesta per un solo giorno di escursione, scoprirete presto con l’esperienza che questi elementi vi saranno utili per affrontare qualsiasi situazione.







Per un percorso di più giorni, lo zaino deve essere più capiente: se ci si appoggia a rifugi in montagna o ad ostelli e B&B, uno zaino da 40 litri può andare bene. Al suo interno dovrà contenere: borsina da toilette, calzini di ricambio, mollette per il bucato, ciabattine leggere per fare la doccia, pantaloni per il cambio, sapone di Marsiglia (utile sia per lavarsi che per fare il bucato), diario per fissare sulla carta le emozioni e le considerazioni della giornata vissuta.





Se si pensa invece di dormire in tenda, lo zaino per forza deve avere una capacità di almeno 50/60 o più litri, per poter contenere tutta l’attrezzatura per il pernottamento, ovvero: tenda, materassino, sacco a pelo, luce frontale, fornelletto, set di pentole e tutto il necessario per mangiare.



Indipendentemente dalla durata dell’escursione, la scelta dello zaino è molto importante: gli zaini moderni hanno tessuti più leggeri ma allo stesso tempo resistenti e robusti; il dorso, gli spallacci e la fascia a vita hanno tessuti e accorgimenti che li rendono super traspiranti. Inoltre, uno zaino ben bilanciato grazie agli spallacci con doppia regolazione e alla cintura in vita, aiutano a scaricare il peso sulle anche, alleviando lo sforzo richiesto alle spalle; il tutto a beneficio di una piacevole escursione.



In conclusione, Claudia spiega che per capire se lo zaino è preparato correttamente (in particolar modo per un’escursione di più giorni), ci sono tante massime: “Di tutto si può fare a meno”, seguita dalla seconda legge “tutto pesa”. Se la missione è quella di avere al massimo 10 chili di zaino, è necessario imparare a fare a meno del superfluo, soprattutto quando si decide di mettersi in cammino per un trekking di più giorni (visto che l’unica nostra “casa” sarà lo zaino, che dovremo portare sulle spalle per tutto il tempo).

Peso: di quanti chili, al massimo, può essere lo zaino?



La regola dice che, se sei ben allenato, puoi arrivare fino al 25% del tuo peso corporeo; se hai una buona forma fisica ma non vuoi avere troppe difficoltà, non superare il 20% del tuo peso corporeo.

“Fare lo zaino è quindi un’arte - conclude Claudia - E, come per quasi ogni opera d’arte, suggerisco di prepararla e poi disfarla, allineando tutto il contenuto ed eliminandone la metà!”.



Plein Air è specializzato nella vendita di materiale per l’outdoor, tra cui tutto il necessario sopra citato per il trekking. Claudia è a completa disposizione per aiutare ogni cliente a trovare l’attrezzatura giusta per la proprie escursione.



Il negozio si trova a Biella, in via Milano 96 (accanto ad IperGross) ed è aperto il lunedì (15:00-19:00), dal martedì al venerdì (9:00-12:30 e 15:00-19:00) ed il sabato (9:00-12:30 e 15:00-18:00). Chiuso la domenica.

Per informazioni: Tel. 015 23462

Sito: www.pleinairbiella.com/web/contatti

Pagina Facebook: www.facebook.com/pleinairbiella