Pugilato: successo a Pavia per la biellese Valeria Mercando

Ennesimo successo per Valeria Mercando, la junior della Pugilistica Biella Boxe - Macelleria De Ruvo, che nel fine settimana si è imposta ai punti contro la coetanea Elena Marenghi della Kbk Fightingclub di Vigevano al torneo “Boxe Park” che si è svolto a Oasilandia di Dorno, in provincia di Pavia, sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana. La giovane promessa del pugilato biellese, allenata dal maestro Vincenzo Frascella nella palestra Fit 4 You di via Friuli a Biella, ha vinto nonostante la forte pressione e il clima da stadio, con un tifo continuo e assordane in favore della sua avversaria, più alta, tecnica e molto brava a portarsi fuori dai colpi della biellese.



Valeria ha sfoderato una notevole determinazione e una concentrazione non da poco per riuscire a rendere efficace ogni suo attacco. Così, dopo una prima ripresa sostanzialmente pari, la mancina biellese è riuscita nel secondo e nel terzo round a rendere inefficaci gli attacchi dell’avversaria, a mettere a segno più colpi e a prendere così il largo nel punteggio in virtù di una tecnica sopraffina e della gran velocità e precisione delle sue combinazioni. Un successo sottolineato da un verdetto sancito all’unanimità dai giudici lombardi.