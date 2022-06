New entry nello staff tecnico del TeamVolley. La dirigenza del club è lieta di annunciare l'accordo per la prossima stagiona agonistica 2022/23 con il tecnico vercellese Alex Cavallone, che raccoglie il testimone da Gianluca Cuda, ex allenatore del Botalla TeamVolley di Serie D.

Alex Cavallone, giovane tecnico, classe 1991, nato pallavolisticamente a Romagnano Sesia, prima come giocatore e poi come coach. Giovanissimo (aveva solo 23 anni), ha appeso le scarpe da volley al chiodo per passare dal campo alla panchina «perché - spiega - mi sono reso conto che avrei potuto dare qualcosa di più da allenatore che da giocatore». Alex Cavallone è stato per due anni coach delle giovanili al Biella Volley e, nella stessa società, assistente allenatore in Serie C e in B2. Poi ancora un anno a Romagnano, quindi Monza e successivamente il "trasloco" nel Bresciano. Ultime due stagioni nel Bedizzole Volley, dove è stato assistente, preparatore atletico e scoutman in B1, B2, C e D, primo allenatore in Serie C e D.

Da poco rientrato in Piemonte, ha colto al volo l'opportunità offertagli dal TeamVolley «che ho sempre seguito anche negli anni in cui ho allenato in Lombardia. La filosofia di lavoro che adotta lo staff tecnico biancoblù è la stessa che sono abituato a portare in palestra tutti i giorni, per cui sono molto felice di intraprendere questa nuova e per me importante avventura di crescita professionale nelle fila della società biellese».