Kart: la rimonta di Leonardo de Grandi a Franciacorta FOTO

Settima gara di campionato kartsport circuit in quel dell'autodromo di Franciacorta a Castrezzato in provincia di Brescia per il piccolo portacolori della scuderia Rally & co Leonardo De Grandi.



Ottima posizione in griglia di partenza dove il biellese partiva 5° su ben 21 concorrenti terminando ottavo dopo una prima manche travagliata mentre nella gara finale De Grandi riusciva a classificarsi in 4° posizione assoluta sfiorando il podio per soli 62 millesimi in una gara con ben 19 concorrenti arrivati a pieni giri dopo una bella rimonta.