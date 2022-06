I colori di Valdigne Triathlon protagonisti ai campionati Giovanili di Montesilvano e a Bardolino FOTO

A Bardolino nella classica e stupenda location sul Lago di Garda, circa 2.000 atleti si sono dati appuntamento per il Triathlon Olimpico Internazionale di Bardolino.

Con il competente commento tecnico di Fabio D’Annunzio Speaker si sono dati battaglia gli amanti della Triplice nelle acque e nelle splendide colline antistanti la località gardesana.

Grandi soddisfazioni per Valdigne Triathlon al femminile, con il 6^ posto assoluto, con tre frazioni da manuale, della padovana Francesca Crestani, sempre tra le donne, bronzo nella categoria S4 e 28^ posto assoluto per la cuneese Chiara Costamagna con una bike di alto livello.

Al maschile buone gare per il torinese Gabriele Verdoja e per il veronese Massimo Ceolaro.

Nello stesso week End a Montesilvano (PE) si sono disputati i Campionati Italiani Giovanili di Aquathlon e la Coppa Italia Giovanile di Triathlon, le gare per il Trofeo Italia Sviluppo (per Esordienti e Ragazzi) e le gare di contorno per i Cuccioli e Minicuccioli, con il record di partecipazioni, più di 1.200 atleti provenienti da ogni parte d’Italia hanno gareggiato con il commento Tecnico dell’esperto e coinvolgente Dario “Daddo” Nardone.

Sabato si sono disputate le gare del Campionato Italiano di Aquathlon.

I migliori risultati (ricordiamo che venivano premiati i migliori sei atleti di ogni categoria) sono venuti tra gli Youth A maschi dal ligure Gabriele Ferrara (al debutto in categoria essendo nato nel 2008) autore di una rimonta entusiasmante nella run finale che l’ha portato all’argento.

Tra le Youth B femmine (al debutto nella categoria anche lei) ancora una prova solida della biellese Costanza Antoniotti 5^ al traguardo.

Ottimi piazzamenti per la torinese Silvia Turbiglio (14^ YA), per l’arquatese Erica Pordenon (17^ YA), per la varesina Martina Lamperti (32^ YA) e per la biellese Carlotta Freguglia (39^ YB).

Tra gli YA maschi da sottolineare le prove dei torinesi Filippo Col (28^ con il 2^ tempo di nuoto) e di Alberico Icardi 38^ al traguardo.

Buone gare per i torinesi Alice Col, Enea Demarchi, Filippo Gai tra gli Youth B e Ludovica Sabbia tra le Youth A. Tra gli Junior 27° posto per Guglielmo Giuliano con un tempo tra i migliori della run.

Nel Trofeo Sviluppo Italia (per i più giovani non si parla ancora di Campionato Italiano), piazzamenti molto positivi per i torinesi Chiara Gai (12^ ES F), Pietro Ciccarelli (9^ ES M) e Giovanni Durando (10^ ES M), Leonardo Chierotti (17^ RAG M) e Lorenzo Strazzari (20^ RAG M).

Gara positiva per Marco Turbiglio, Tommaso Strazzari e Pietro Col.

Domenica nella prova di Coppa Italia di Triathlon per i Giovani per il Trofeo Sviluppo Italia di Triathlon per Esordienti e Ragazzi, ancora un argento conquistato con una entusiasmante e splendida rimonta tra gli YA per Gabriele Ferrara, tra le Youth B ancora un podio allargato (unica dell’anno 2006) con il sesto posto, per la biellese Costanza Antoniotti (per lei una bike di alto livello).

Ottima 12^ posizione tra le Youth A per la torinese Silvia Turbiglio.

Al traguardo con prove positive la biellese Carlotta Freguglia (YB), i torinesi Enea Demarchi, Filippo Gai (YB), Lorenzo Gatti (YA), l’arquatese Erica Pordenon (30^ tra le YA) e la torinese Ludovica Sabbia (35^ tra le YA).

Nella gara Junior (Triathlon SuperSprint) 43^ posizione per il cuneese Guglielmo Giuliano, che ha replicato la buona frazione di corsa del giorno precedente.

Tra i Giovanissimi ottime gare per Chiara Gai (9^ ES F), Pietro Ciccarelli (11^ ES M) e Leonardo Chierotti (12^ RAG M).

Un applauso per la gara disputata da Giovanni Durando, Marco Turbiglio, Leonardo Strazzari e Pietro Col.

Nel pomeriggio gara degli Age Group, grande prova di Sergio Pordenon, che nonostante le fatiche della gestione di una tre giorni giovanile, ha conquistato il bronzo tra gli M3 nel Triathlon Sprint.

Per lui da sottolineare una frazione di nuoto di livello assoluto.

Ora l’obiettivo per gli atleti di Valdigne Triathlon è quello del Campionato Italiano Olimpico Assoluto e del Campionato Olimpico No Draft di Barberino del Mugello (FI) tra 2 settimane.