Grande prestazione degli atleti del gruppo sportivo ANC Carabinieri Karate

Il “gruppo sportivo giovanile ANC Carabinieri Piemonte Karate” ha chiuso la stagione agonistica con la partecipazione ai campionati italiani di karate, andati in scena a Forlì il 28 e 29 maggio. Di alto livello il risultato raggiunto alla competizione, anche dalla sede piemontese della società, il Quadrifoglio Karate Team, con sede a Chivasso e distaccamento a Falcero, nel Biellese.

I ragazzi guidati da Andrea Pirastru e Valter Broglio escono vittoriosi e possono essere soddisfatti dei risultati. Nella foto che segue l’articolo, Alessandro De Cassan, ottimamente classificatosi ai Campionati Italiani nella categoria “Kata”, insieme al maestro Valter Broglio, appartenenti al distaccamento di Falcero. Rilevante è l’impegno impiegato dagli atleti, sia in gara che negli allenamenti in preparazione di essa. Ora gli iscritti si preparano ad un ultimo sforzo in vista degli esami per il cambio di cintura di fine stagione, fiduciosi nell’affrontarne un’altra, quella 2022-23.