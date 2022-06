Biella Motor Team: pronti per le gare di casa

È l’ora della prima delle gare di casa per la scuderia Biella Motor Team. Otto prove speciali, concentrate nella giornata di sabato 18 giugno, daranno vita all’edizione numero 11 del Rally Lana Storico. La gara di Biella, che avrà ancora il Centro commerciale “Gli Orsi” come cuore nevralgico, è il quinto degli otto appuntamenti del Campionato italiano rally auto storiche. Al seguito del rally i protagonisti del Campionato italiano regolarità a media e gli equipaggi iscritti alla prova di regolarità sport.

La scuderia Biella Motor Team non poteva mancare nella gara di casa ed infatti saranno numerosi gli equipaggi al via, supportati dal sempre prezioso servizio di hospitality, punto d’appoggio per piloti e navigatori durante le pause della gara.

I primi a partire sono Andrea Gibello e Lorenzo Pontarollo con la Ford Sierra Cosworth numero 20, subito dietro la Lancia Delta Integrale 16V di William Bianchi e Daniele Ciamparini. Il numero 25 è stato assegnato a Ivo Frattini e Luca Ferraris, BMW M3, che saranno seguiti da Claudio Bergo e Maurizio Trombini con la loro Toyota Celica ST165. Il numero 28 è quello della Ford Escort di Valter Anziliero che porta al debutto nei rally la figlia Alyssa. Gradito ritorno alle gare per Mauro Patrucco, numero 30, che ha scelto Roberto Aresca per leggergli le note nell’abitacolo della Porsche 911 SC. Una Carrera RS è invece la Porsche di Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo a cui è stato assegnato il 34. Cinque numeri dopo partirà il navigatore Edoardo Bertella che, su una Volkswagen Golf GTI, leggerà le note a Massimo Giudicelli. Con il 44 il navigatore Paolo Ferraris che affiancherà Luca Ferrero su una Ford Sierra Cosworth. Il 49 invece identifica l’Audi Quattro di Stefano Canova e Matteo Zanetti, due numeri dopo partiranno Paolo Colombo ed Alberto Galli con una Peugeot 309 GTI. Il 53, invece, è il numero della Porsche 911 SC di Franco Vasino e Pamela Mirani. Bisogna poi scendere al numero 71 per trovare la Renault 5 GT Turbo di Michele Griffa e Lorenzo Griffa, con il 79 c’è la Peugeot 309 GTI di Primino Clerico ed Enrico Friaglia. Il 94 è stato assegnato ad Andrea Perla e Domenico Saltarella, Renault 5 GT Turbo, cinque numeri dopo troviamo l’Autobianchi A112 Abarth di Pietro Colla ed Andrea Galantucci. Con un’altra A112, ed il numero 105, ci sono poi Alberto Corsi e Veronica Gaioni. Nel Trofeo A112, che parte in coda al rally, ci sono il navigatore Luigi Cavagnetto (numero 207) affiancato a Massimo Gallione, l’altro navigatore Alessandro Rappoldi (con Paolo Raviglione ed il numero 210) e poi Maurizio Ribaldone e Guido Zanone con il 216.

La Biella Motor Team sarà al via anche della gara di regolarità sport con i suoi equipaggi. I primi a partire, numero 305, sono Michael Vallese e Simone Ielasi con una Peugeot 205 GTI mentre Enrico Lavino Zona e Francesco Lavino Zona hanno scelto una Porsche 911, il loro numero di gara è il 317. Al via anche Michele Pavan e Cristian Coggiola (Ford Escort 1.6 XR3 numero 319).