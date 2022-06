L'assessore Chiorino incontra i ministri Bianchi e Gelmini per confronto sul sistema ITS applicato alle risorse del PNRR

Oggi a Roma l'assessore all'Istruzione Elena Chiorino ha illustrato le proposte del Piemonte legate al sistema ITS, in relazione alle risorse del PNRR presso il Ministero dell'Istruzione alla presenza dei ministri Bianchi e Gelmini.

L'assessore ha sottolineato la necessità di un riparto dei fondi spettanti alle Regioni, per consentire una programmazione pluriennale integrata tra risorse nazionali e regionali: "Ho evidenziato la necessità di identificare delle sedi per ogni Fondazione, utilizzando anche strutture pubbliche favorendone così il recupero del patrimonio e la riqualificazione urbanistica - ha commentato Chiorino - oltre all'esigenza di un orientamento mirato per agevolare la crescita degli studenti del Sistema ITS che il PNRR richiede".