Candelo Città Possibile: "Perchè comprare una macchina per lo spazzamento e non implementare il servizio con Seab?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"È stata discussa la variazione di bilancio in cui abbiamo appreso della volontà da parte dell'amministrazione di investire nuovamente €70000 per il turismo senza ben conoscere su quali progetti verranno utilizzati questi fondi. Altra questione importante, emersa sempre durante la discussione della variazione, è la volontà dell'amministrazione comunale di voler acquistare, con uno stanziamento di Euro 24000 a bilancio, una macchina per lo spazzamento stradale.

Pur pensando che Candelo ha bisogno di più pulizia e decoro, come diciamo da tempo, pensiamo che questa spesa non è da sottovalutare in quanto crediamo, che innanzitutto avendo un contratto di servizio con la società SEAB si debba pensare a implementare il servizio richiedendo alla società un maggiore intervento, invece la Giunta Gelone adotta una scelta discutibile e che non ci convince, in quanto se è vero che il costo di una macchina di questo tipo si equivale al costo annuale del servizio da parte di SEAB senza operatore, a questi costi bisogna aggiungere i costi di ammortamento, i costi di gestioni, i costi di manutenzione e costi dell'operatore operatore, che tra le altre cose sarà un cantoniere del comune di Candelo, servizio già sotto organico, che verrà distolto da altre più importanti e utili mansioni per il presenti. Quindi non ci ha convinto per niente. E non vorremmo poi trovarci con una macchina spazzatrice che sarà utilizzata solo in alcuni parti del paese o solo al Ricetto e dintorni!

Altra questione che è stata affrontata è l'estinzione del ex IPAB Clara Vigliani Albertini, estinzione dovuta in base alla legge regionale sul riordino delle IPAB, con l'acquisizione al patrimonio del comune dello stabile. Abbiamo così preso nota di quello che è avvenuto in questi anni ed è stato anche illustrato per sommi capi quello che sarà il procedimento e che cosa potrà accadere all'ex IPAB, che oggi ospita comunque una scuola materna gestita da un'associazione montessoriana. Proprio a fronte di questo ci sono molte incertezze e molti dubbi sul futuro di questa struttura, intesa come servizio che sarà erogato all'interno, perché non è detta che la Regione Piemonte acconsenta al Comune si continuare il servizio. Quindi il Comune dovrà acquisire lo stabile, ma non è detta che possa continuare con il servizio. Senza contare che tutto questa vicenda non nasce oggi ma nasce già dal 2017/2018, e mai le amministrazione comunali, prima Biollino e oggi Gelone, che hanno sempre nominato loro rappresentanti nel consiglio ex IPAB, non hanno informato il consiglio comunale sull' evoluzione della vicenda, arrivando dunque a maggio 2022 a dover discutere e prendere conoscenza di una situazione che che va avanti da ormai cinque anni. Per questi motivi, pur rispettando il lavoro svolto dai consiglieri dell'IPAB e riconoscendo il valore e funzione sociale e storica dell'asilo, ci siamo astenuti con la speranza che Sindaco e Giunta riescano a farsi valere con la Regione affinché il servizio di scuola materna possa proseguire.

In coda alla riunione abbiamo discusso la nostra interpellanza sulla comunicazione da parte del Ministero dell'Interno di revoca dei finanziamenti statali per alcuni progetti, comunicazione che ha riguardato moltissimi Comuni italiani. Abbiamo appreso dalla risposta dell'assessore che nessun finanziamento sarà revocato e che la richiesta del Ministero era solo riferita a problemi procedurali e non al mancato rispetto dell'inizio lavori. Certamente rimane deprecabile l'atteggiamento utilizzato da parte del ministero nei confronti dei Comuni, che ha portato gli uffici e gli amministratori ad allarmarsi, non poco, difronte a una comunicazione frettolosa".