Torna la tradizionale “Festa della birra” alla Pro Loco di Crocemosso

Dopo due anni di stop forzato, durante i quali la mancanza dei momenti di festa e di comunità si è fatta sentire, la Pro Loco di Crocemosso è ben lieta di invitare tutti quanti alla tradizionale “Festa della birra”, giunta alla sua 27° edizione.

Il capannone di Crocemosso, frazione del Comune di Valdilana, tornerà a riempirsi di note musicali dei complessi che suoneranno durante le serate, di profumi di piatti preparati dai volontari e di gusti e aromi della protagonista della festa: la birra, che verrà proposta agli avventori in 8 varianti diversi per soddisfare ogni palato.

Si partirà il venerdì 24 giugno con una favolosa grigliata per cena per poi proseguire la serata con la partecipazione della “Royal Party Band”, che darà inizio alla festa portando sul palco la sua musica: i più grandi successi dagli anni ’80 ad oggi, con scenografici costumi e incredibili coreografie.

Dopo aver gustato le specialità della cucina, sabato 26 avrà come protagonista della serata il grande Rock, interpretato dagli “After 11”, che porteranno in scena un omaggio alle grandi rock band e sapranno farci ballare e battere le mani a tempo di musica.

Con la serata di domenica 26 chiuderà la tre giorni di festa il gradito ritorno sul palco del “Quartetto Elastico”, complesso in grado di far ballare chiunque, dagli 0 ai 99 anni, con il funk, il rock e un repertorio musicale che spazia da James Brown, a Stevie Wonder e ai leggendari Led Zeppelin.

Come ogni anno la festa si svolgerà in una struttura coperta e riparata in caso di maltempo e in un’area aperta disinfestata dalla presenza delle zanzare.

Gli organizzatori non vedono l’ora di dare un caloroso bentornato a tutte le persone, provenienti da ogni angolo del Biellese, della Valsesia e del Vercellese, per le quali l’appuntamento alla nostra festa dell’ultimo fine settimana di giugno è una tappa fissa.

Un grande benvenuto inoltre a tutti coloro che, dopo due anni di attesa e distanza, vogliono tornare a divertirsi, con la necessaria e dovuta prudenza, ma con tanta voglia di fare festa e stare in allegria.