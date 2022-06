"Sindrome post-Covid in campo neurologico", ne parla il dottor Graziano Gusmaroli

NuovaMente organizza per domani, giovedì 16 giugno ore 21,00, la conferenza “ Sindrome post-Covid in campo neurologico” con il dottor Graziano Gusmaroli, Primario della Neurologia dell’Ospedale di Biella, presso la sede in Viale Macallè 10-Biella con ingresso libero e prenotazione obbligatoria allo 347 0537574.

Diversi studi confermano che dopo il ricovero sono i sintomi neurologici e psichiatrici a prevalere, mentre tutti gli altri, da quelli respiratori a quelli metabolici, tendono a risolversi o stabilizzarsi. La sindrome da “ long Covid” è perciò soprattutto un “ neuro-Covid “ e in parte potrebbe essere dovuta a un coinvolgimento del cervello: nei pazienti più gravemente colpiti, evidenze ottenute tramite immagini di risonanza magnetica mostrano una riduzione della sostanza grigia. Ma si stanno osservando alterazioni strutturali anche sul cervello di giovani e anziani: il virus ha comportato una perdita di tessuto cerebrale in aree come la corteccia prefrontale, maggiormente coinvolte nei processi di controllo degli impulsi e delle emozioni, con conseguenze più evidenti in bambini, adolescenti e anziani nei quali queste aree sono più vulnerabili.