Biella, giovani progettisti e nuove visioni all'ottava edizione del premio Maggia FOTO

Il giornalista Mario Calabresi giovedì 16 giugno a Biella condurrà la cerimonia di proclamazione del vincitore del Premio Federico Maggia 2022 dal titolo “Imparare dal territorio. Giovani progettisti fabbricano spazi di conoscenza”. Il Premio, giunto alla ottava edizione, la quarta nazionale, è stato bandito da Fondazione Sella con gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Biella, ed è dedicato alla memoria dell’ingegnere architetto biellese Federico Maggia.



I dieci gruppi finalisti, giovani architetti e ingegneri under 30, hanno progettato piccole architetture sparse nel territorio biellese che rispondono al tema di questa edizione, formazione diffusa e apprendimento dal territorio, tramite il coinvolgimento della popolazione attraverso workshop e campagne di crowdfunding durante tutto il mese di maggio.



L'edizione 2022 del Premio, a cura di Federico Tranfa, ha promosso il confronto tra giovani progettisti non solo stimolando nuove visioni sugli spazi industriali biellesi, come era avvenuto nelle edizioni passate, ma lasciando in eredità al territorio manufatti costruiti, utili e utilizzabili che favoriscano relazioni inedite, azioni condivise e strategie immersive di appropriazione territoriale.Biella e il suo territorio hanno nutrito il Premio offrendo aipartecipanti l’opportunità di confrontarsi con una realtàcomplessa, resa emblematica dalla storica vocazione produttivadella città. I 10 gruppi si sono cimentati nella costruzione distrutture utili, reversibili e di semplice manutenzione su 10 aree, pubbliche e private, messe a disposizione da enti, istituzioni o aziende biellesi: dall’Alta Valle Cervo, con le aree esterne della parrocchia di Campiglia Cervo e del Santuario di San Giovanni d’Andorno, alla scuola primaria di Cossila, frazione di Biella sulla strada per il santuario di Oropa, lungo il Cervo in centro a Biella dal Lanificio Maurizio Sella sede di Fondazione Sella a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e infine a Vigliano Biellese nella splendida cornice dell’ottocentesca villa Era.



La giuria di questa edizione, che proclamerà i vincitori il 16 giugno (il Premio Maggia 2022 del valore di 10.000 euro e due menzioni), è stata scelta in forte coerenza con il tema dell’educazione e della sostenibilità: presidente è Luciano Pia, mentre gli altri membri sono Sandy Attia, Michel Carlana, Tullia Iori, Flavio Mangione, Martino Pedrozzi e Mariano Zanon.



Gli elaborati di progetto saranno esposti in una mostra che verrà allestita in una sede dedicata all’interno del Lanificio Maurizio Sella fino al 30 luglio.



PROGRAMMA



Conduce Mario Calabresi



18.00

Apertura lavori

Pietro Sella, CEO Gruppo Sella

Angelica Sella, presidente Fondazione Sella e presidente comitato dei promotori PFM 2022

Vittorio Porta, presidente Ordine Architetti Biella

Anna Porro, presidente Ordine ingegneri Biella

Claudio Corradino, Sindaco di Biella



18.15

CONVERSAZIONE SUL TEMA “TERRITORIO, FORMAZIONE E ARCHITETTURA”

Intervengono:

Francesca Chiorino, presidente comitato di gestione PFM 2022

Andrea Rolando, professore Politecnico di Milano e membro del comitato di gestione PFM 2022

Mariano Zanon, componente giuria, progettista di Campus H-farm, architetto dell’anno 2020

Sandy Attia (MoDusArchitects), componente giuria, autrice del libro “Progettare scuole tra pedagogia e architettura”, Premio italiano di Architettura 2022

Andrea Gavosto, direttore Fondazione Agnelli



19.00

VIDEO DI PRESENTAZIONE DEI FINALISTI AL LAVORO NELLE 10 AREE

Intervengono:

Federico Tranfa, curatore PFM 2022

Luciano Pia, presidente di Giuria PFM 2022



19.20

PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE

Luciano Pia, con lettura motivazione

CONSEGNA PFM2022: Angelica Sella, Luciano Pia e Federico Sella (CEO Banca Patrimoni Sella)Commenti del vincitore e del main sponsor



ASSEGNAZIONE DUE MENZIONI con motivazioni: Luciano Pia

CONSEGNA MENZIONI: Angelica Sella, Luciano Pia, Alessio Brombal (Area Manager Gibus), Alberto Muffato (Direttore tecnico Sinergo)Commento dei menzionati e degli sponsor



19.45

APERTURA MOSTRA

DISTRIBUZIONE CATALOGHI