Biella Master, assemblea a Città Studi

Nella serata di venerdì 10 giugno, si è svolta nell’Aula Magna della Palazzina Universitaria di Città Studi a Biella l’Assemblea Annuale della Fondazione Biella Master delle Fibre Nobili, presenti anche il Questore, il Sindaco di Biella ed alcuni Assessori Comunali e Consiglieri Provinciali.

In apertura il Presidente Luciano Barbera ha ricordato alcune persone, recentemente scomparse, che sono state molto vicine al Biella Master. Il dottor Vittorio Bernero, presente accanto al master fin dalla nascita nel 1986, oltre che presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per molti anni. La dottoressa Ornella Bosco, che è stata Revisore dei Conti dal 2009 al 2021. L’imprenditore Nino Cerruti, da sempre vicino al master, da lui definito “la cosa più bella realizzata a Biella negli ultimi cinquant’anni”. Angelo Zegna, la cui azienda sostiene il Biella Master dalla prima edizione. Il presidente Barbera ha quindi annunciato che, per la prima volta, nonostante il periodo non certo facile, il bilancio del 2021 è stato chiuso senza erodere il fondo di dotazione e accumulando anzi un discreto utile, a conferma di un’amministrazione attenta e oculata.

È stato poi il dottor Domenico Calvelli a procedere alla lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. È stato quindi annunciato che, a coprire il ruolo vacante dei Revisori dei Conti sarà la dottoressa Donatella Collodel che si affiancherà quindi a Domenico Calvelli e al Presidente Pier Fortunato Calvelli. Per quanto riguarda le altre cariche, nell’assemblea dello scorso giugno 2021, sono stati confermati per il triennio fino al 2024: Luciano Barbera (Presidente), Luca Alvigini (vice Presidente) e nel ruolo di consiglieri Alfredo Botto Poala, Federico Buratti, Enrico Correale, Paolo Drago, Francesco Ferraris, Alberto Frignani, Federico Gabbi, Erica Nicola Broglio, Carlo Piacenza, Leonardo Rogna, Luisa Selva, Luca Trevisan, Marinella Uberti (tesoriere), Pier Carlo Zedda e Benedetta Zegna. Dopo aver presentato i quattro giovani laureati che stanno seguendo la XXXI edizione del “Biella Master”, Dina Carlino, Arianna Galleran, Elisa Valle ed Edoardo Verani, il Presidente ha sottolineato le novità che lo hanno ulteriormente arricchito: dall’approfondimento dedicato alla pelletteria, alla ripresa delle attività all’estero con la nuova meta rappresentata dagli Emirati Arabi (Dubai), oltre a Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, Francia e Regno Unito.

Si è parlato poi di una novità dal significato molto particolare. In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Carlo Barbera, padre di Luciano, il cui esempio ha ispirato l’idea stessa del Biella Master, sarà infatti istituito quest’anno il “Premio Carlo Barbera”, che ad ogni edizione verrà assegnato al masterino giudicato più meritevole. La giuria sarà composta da un consigliere della Fondazione, dal direttore del corso Ingegner Giovanni Schiapparelli e da Corrado Barbera, figlio maggiore di Luciano e nipote di Carlo, che ne sarà il presidente. “Negli Anni 50 – ha ricordato Luciano Barbera – quando frequentavo l’Istituto Tecnico “Quintino Sella” di Biella, durante le vacanze scolastiche, mio padre fece in modo che potessi imparare le varie lavorazioni di trasformazione della lana, da vello a tessuto, con periodi di lavoro in aziende biellesi.

Una volta diplomato mi permise di comparare le stesse lavorazioni presso ditte di Bradford e Huddersfield nello Yorkshire. Da queste personali esperienze, che furono per me preziose, nacque in me l’idea di dar vita al master”. L’assemblea si è infine conclusa con l’assegnazione di diplomi e distintivi agli allievi della XXIX e XXX edizione: Luca Panetti, Elisa Porcu, Claudia Sanna, Cristina Valli e Stefania Ventura (per il 2020); Michele Castello, Lorenzo Cirillo, Matilde Coppo, Letizia Di Battista e Martina Mastropierro (per il 2021). Tutti hanno subito trovato ottime opportunità di lavoro presso prestigiose aziende o università.