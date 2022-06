Vigliano, due auto si scontrano all'incrocio del Municipio: feriti e traffico rallentato FOTO

Incidente stradale a Vigliano Biellese. Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 di oggi, 15 giugno, in via Milano, all'incrocio del semaforo, a due passi dal Municipio del paese: a scontrarsi, per cause ancora da accertare, due automezzi che hanno riportato danni alla carrozzeria.

Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero tre le persone prontamente assistite dal personale sanitario del 118. Al momento non sono note le loro condizioni di salute. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi e la regolamentazione del traffico, ora rallentato per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti.