Piccola disavventura per un camionista di nazionalità straniera coinvolto ieri mattina, 14 giugno, in un sinistro autonomo, a Salussola. Stando alle ricostruzioni del caso, il tir avrebbe urtato e danneggiato il guardrail in fase di manovra. Sul posto gli agenti di Polizia per i rilievi di rito.