Morto l'ex giocatore del Torino Omolade, aveva 39 anni: giocò anche nella Biellese

Ci sono volute alcune ore, ma alla fine è arrivata la certezza: l'uomo nigeriano trovato morto a Palermo, quartiere Ballarò, è Akeem Oluwuashegun Omolade, 39 anni. Ancora in attività (anche se nelle serie minori), l'uomo aveva esordito in serie A con la maglia del Torino.

Era il 2003, ma il suo nome era già salito alle cronache due anni prima: era con la maglia del Treviso quando fu oggetto di attacchi razzisti per il colore della sua pelle. In tutta risposta, nella gara successiva, tutti i suoi compagni scesero in campo con il volto dipinto di nero. Nella stagione 2004-05 aveva vestito anche la maglia della Biellese, in prestito dai granata.

Secondo i giornali locali, il corpo di Omolade è stato trovato all'interno di un'auto in via Martoglio. Sul corpo non ci sarebbero lesioni o segni di violenza. Alcuni testimoni raccontano di dolori a una gamba, negli ultimi giorni. Sul caso stanno comunque indagando i Carabinieri per ricostruire la dinamica.