Malore alla guida, perde il controllo dell'auto e finisce contro tre mezzi in sosta

È rimasta lievemente ferita la donna che, nella tarda mattinata di lunedì 13 giugno, è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Il fatto si è verificato in via Carso, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo della sua auto (forse a causa di un malore) e si sarebbe scontrata contro tre mezzi in sosta. La conducente è stato subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.