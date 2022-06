Lutto in Valsessera, è morta la staffetta partigiana Afra Nogara

Biellese e Valsessera in lutto per la morte di Afra Nogara, mancata all'affetto dei suoi cari. Classe '27, è stata staffetta partigiana nel secondo conflitto mondiale. Era molto conosciuta in tutta la valle.

Nel 2016, in occasione della ricorrenza dell'Anniversario della lotta di Liberazione, le venne consegnata dalla Prefettura di Biella la Medaglia della Liberazione, conferita ai partigiani, agli ex internati nei Lager nazisti, nonché ai combattenti inquadrati nei Reparti regolari delle Forze Armate. Un riconoscimento volto a ricordare l'impegno, spesso a rischio della propria vita, di uomini e donne per affermare i principi di libertà e indipendenza sui quali si fonda la Repubblica e la Costituzione, nonché per trasmetterne i relativi valori alle nuove generazioni.

Lascia nel dolore le due figlie e i parenti tutti. I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, avranno luogo in forma civile a Portula-Matrice alle 10.30 di venerdì 17 giugno, partendo dal piazzale del cimitero, con corteo a piedi per la piazza del Comune, ove avrà luogo l'ultimo saluto.