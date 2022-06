La Superluna di Fragola di scena anche nel Biellese, suggestivo spettacolo nei cieli

C'era grande attesa anche nel Biellese per l'arrivo della Superluna di Fragola. Uno spettacolo suggestivo, andato in scena nella serata di ieri, 14 giugno. In rare occasioni, infatti, la luna raggiunge il punto più vicino alla Terra diventando più grande del normale e con una luminosità maggiore. Poco prima delle 23, a Tollegno, è stata immortalata in uno scatto dal fotografo Paolo Rosazza Pela.