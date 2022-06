A Valdengo due borse di studio agli studenti meritevoli

L’amministrazione comunale, come di consueto anche quest’anno ha assegnato una borsa di studio agli studenti meritevoli della scuola secondaria di primo grado di Valdengo, intitolata a Mario Pozzo, giornalista e scrittore biellese scomparso nel 2011.

Donata Belossi, moglie dello scrittore, per ricordarlo in occasione dei dieci anni dalla scomparsa, ha deciso di finanziare per l’anno scolastico 2021-22, due borse di studio aggiuntive di 150 euro ciascuna, esprimendo il desiderio che fosse assegnata a studentesse meritevoli, non necessariamente sotto il profilo dei voti ma dal punto di vista dell’impegno all’integrazione.

L’amministrazione comunale e il presidente del Consiglio di Biblioteca Elisabetta Leonesi, nonché consigliere comunale delegato alla cultura, hanno accolto la proposta, coinvolgendo gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, che hanno individuato le due studentesse Luna Ferrero e Amira El Mouafi ritenendole meritevoli con la seguente motivazione: “Le alunne sono state ritenute meritevoli di ricevere la Borsa di Studio “Mario Pozzo”, in quanto, costrette ad abbandonare in modo talvolta traumatico il loro paese d’origine e le loro radici, hanno dimostrato grande spirito di adattamento, apertura verso la cultura italiana, impegno e tenacia nello studio e nell’imparare una nuova lingua”.

La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi presso la sala consiliare del Municipio di Valdengo.