Sequenziamento acque reflue: presenti BA.2 e sottovarianti BA.4 e BA.5

“Gli esiti delle analisi di sequenziamento riferiti ai campioni dell'ultima settimana, prelevati il 6 giugno scorso nei depuratori piemontesi monitorati da Arpa Piemonte, hanno evidenziato la dominanza della sottovariante BA.2 nelle acque reflue in ingresso agli impianti di Castiglione Torinese, Alessandria e Cuneo, mentre per il depuratore di Novara è risultata dominante la sottovariante BA.2.24 (Cov-Lineage Pangolin v4.0.6). Non si rilevano mutazioni specifiche appartenenti alle sottovarianti BA.3”. Lo scrive, sul proprio sito, l'Arpa Piemonte.

Ed evidenzia “la presenza di una mutazione specifica per la sottovariante BA.4 nei depuratori di Castiglione Torinese, Cuneo e Novara, seppure con una frequenza percentuale molto bassa. Per quanto riguarda la sottovariante BA.5, continua ad essere presente nei 4 depuratori la stessa mutazione specifica ed univoca già rilevata la scorsa settimana. Nelle prossime settimane si continueranno a monitorare le sottovarianti di Omicron sopra elencate per valutare l'evolversi della situazione”.