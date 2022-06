Biella, con l'arrivo dell'estate cambiano gli orari delle biblioteche

L’orario di apertura delle biblioteche comunali nel periodo estivo subirà delle variazioni. Infatti, in occasione del periodo estivo, in concomitanza con la chiusura delle scuole, viene ridotto tradizionalmente l’orario della Sezione Ragazzi; inoltre ogni anno, durante il mese di agosto, sarà necessario procedere all’inventario presso la Biblioteca Civica, durante il quale risulta impossibile mantenere l’apertura al pubblico.

In virtù di queste situazioni, dal 4 luglio al 3 settembre 2022, la Biblioteca sezione Ragazzi sarà aperta nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 14.30; mercoledì dalle ore 14 alle 18,30; sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.

Biblioteca Civica, dal 4 luglio al 3 settembre 2022, orario invariato tranne che al sabato in cui si chiude 30 minuti prima per ragioni organizzative: sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 Periodo di chiusura per inventari e riordini: Biblioteca Ragazzi dall’1 al 27 agosto, riapertura 29 agosto.

Biblioteca Civica dall’1 al 20 agosto, riapertura il 22 agosto Dal 5 settembre gli orari saranno i seguenti: Biblioteca Civica Lunedì: 09:00 – 18:30 Martedì: 13:00 – 18:30 Mercoledì: 09:00 – 18:30 Giovedì: 13:00 – 18:30 Venerdì: 09:00 – 18:30 Sabato: 09:00 – 13:00.

Biblioteca Ragazzi (invariato) lunedì: 14:00 - 18:30 martedì: 14:00 - 18:30 mercoledì: 14:00 - 18:30 giovedì: 14:00 - 18:30 venerdì: 12:30 - 18:30 sabato: 09:00 - 13:00.