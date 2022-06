Anffas e La Rete insieme per un orto sociale alle porte di Biella FOTO

“E’ la contaminazione di persone che provengono da esperienze e da vissuti diversi, l’aspetto più interessante di questo progetto”. Così Chiara Mo descrive il lavoro che una ventina di persone di Anffas Biellese e dell’associazione “La Rete” che stanno svolgendo nel nuovo orto sociale alle porte di Biella.

Ivo Manavella della Cooperativa Integrazione Biellese, braccio destro di Anffas spiega: “Abbiamo ricevuto circa 6 mila metri quadrati di terreno in comodato d'uso gratuito, per realizzare le nostre coltivazioni. Un gesto generoso e importante. Per rendere efficiente la produzione, abbiamo rinsaldato la collaborazione con gli amici dell’associazione "La Rete” e della Caritas che tra le altre cose gestisce la “Mensa Il Pane quotidiano” e si occupa di accoglienza. “La Rete” mette in campo i suoi tirocinanti che ogni giorno si recano all’orto a lavorare con la supervisione dei volontari. L’impegno di Anffas è di due intensi giorni la settimana e coinvolge alcune persone con disabilità della struttura residenziale di Salussola e alcuni ragazzi del centro diurno che, accompagnati da un educatore, vanno lì a svolgere l’attività agricola. Si fermano fino al primo pomeriggio e il pranzo, che diventa chiaramente il momento più atteso della giornata, viene consumato nell’orto. Da quello che mi viene detto, i risultati in termini "umani" sono ottimali”.

“Assolutamente. Al di là della produzione, proprio il clima che si è venuto a creare sta rendendo questo progetto vincente - conferma Chiara Mo, referente per Anffas dell’attività -. Il terreno che si trova praticamente di fronte al centro commerciale Gli Orsi è diventato un luogo di ritrovo per volontari e persone delle due associazioni, che spesso vengono a lavorare o anche solo a trascorrere del tempo insieme al di là dei turni di lavoro. Problemi? Nessuno. Siamo operativi da circa un mese. Il tempo di organizzare i turni di lavoro e le diverse squadre e poi ci siamo messi a lavorare con grande energia ed entusiasmo. I risultati in termini di verdure non si faranno attendere. In termini umani e di solidarietà direi proprio che sono già stati conquistati, tra amicizia e collaborazioni. Le relazioni che si sono instaurate sono la cosa più vera e importante, quella che è venuta a mancare negli ultimi 2 anni a causa del Covid”.

Le verdure prodotte dal nuovo orto solidale, saranno vendute al pubblico dalle rispettive associazioni: al mercato del venerdì a Gaglianico per l’Anffas e il sabato mattina alla “Mensa del pane quotidiano” per “La Rete”. Probabilmente a breve, partirà anche la vendita degli ortaggi direttamente in campo in via Trossi, il lunedì mattina.