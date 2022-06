Pettinengo, tariffa rifiuti invariata per il 2022

Buone notizie per i cittadini di Pettinengo: durante il Consiglio Comunale del 27 maggio è stata approvata la tariffa TARI 2022. In base al Piano Economico Finanziario i costi avrebbero dovuti lievitare, ma così non sarà.

"In base al piano economico finanziario trasmessoci da COSRAB, che è l’autorità d’ambito, i costi sarebbero dovuti lievitare del 4%, pari a 6800 € totali per i Cittadini di Pettinengo - spiega il sindaco Gian Franco Bosso - .Tuttavia, andando a dettagliare nei minimi particolari il Piano Finanziario Comunale in materia di rifiuti, si è riscontrata la possibilità di mantenere invariata la tariffa del 2021 e così è stato fatto".

A proporre le modifiche al consiglio è stato lo stesso primo cittadino e il voto è stato favorevole all’unanimità. "Abbiamo fatto un po' di economie - spiega Bosso - , per esempio su cose semplici come l'invio delle lettere che non arriveranno via posta ma saranno consegnate da volontari, e ce la facciamo".