Rhythmic School, Emma Bragante e Ginevra Viana campionesse nazionali AICS, FOTO

Da giovedì a domenica scorsa, si sono disputate a Brescia le finali nazionali del campionato AICS di ginnastica Ritmica, in gara più di mille ginnaste in rappresentanza di un centinaio di associazioni provenienti da tutte le regioni italiane.

Le atlete della Rhythmic School hanno mantenuto alto il vessillo della scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya conquistando due titoli nazionali con Emma Bragante e Ginevra Viana ed una serie impressionante di podi con le altre atlete del team.

Le prime a gareggiare, nella categoria LE (eccellenza), sono state Emma Bragante ed Elena Pavanetto che hanno dato saggio della loro preparazione e bravura ottenendo dalla giuria, nella classifica generale, la medaglia d’oro ed il titolo nazionale Emma Bragante e la medaglia di bronzo Elena Pavanetto; frutto di ottime esibizioni alle clavette prima Emma e terza Elena ed alla palla oro per Emma ed argento per Elena.

Nella categoria Gold junior, partecipata dai migliori prospetti nazionali, si è classificata undicesima Giulia Sapino con due performances a cerchio e clavette.

Nella categoria LC, in A1, è scesa in gara Martina Brocchi, che non ancora al meglio per i postumi di un malanno, ha ottenuto il settimo posto nella classifica generale, con un quarto al cerchio ed un undicesimo al corpo libero.

Sempre in LC, ma in A2, ha gareggiato Iris Marchesi ottenendo un bronzo nella generale e due argenti a cerchio e corpo libero; mentre si è esibita in S1 Giada Vitale ottenendo anch’essa un bronzo nella generale, frutto di un argento alla palla ed un oro alle clavette.

Nella categoria LB, ha spopolato Ginevra Viana vincendo il titolo nella generale e con il primo posto sia alla palla che al nastro; impresa solo sfiorata da Esther Sales Neto argento nella generale, ma oro alla fune ed argento al cerchio.

“E’ stata una gara molto impegnativa – commentano Tatiana Shpilevaya ed Arianna Prete che hanno accompagnato le atlete in gara – per la numerosa partecipazione e per il livello tecnico, che anno dopo anno, sta sempre aumentando. Siamo molto soddisfatte dell’esperienza effettuata e dei risultati ottenuti dalle nostre ginnaste presenti, purtroppo parecchie delle nostre atlete o per malattia o per esami scolastici non hanno avuto la possibilità di intervenire. Ora però – concludono le tecniche - avremo un paio di settimane d’allenamento, esenti da impegni scolastici, in cui anche le assenti potranno trovare la forma migliore per arrivare adeguatamente preparate ed affrontare nel modo migliore le finali nazionali FGI Summer Edition, che si disputeranno a Rimini dal 24 giugno al 3 luglio e che vedranno impegnate migliaia di atlete, a cui parteciperemo in forze con l’obiettivo di fare bene e cercare di difendere i grandi risultati ottenuti dalle nostre ginnaste nelle edizioni precedenti”.