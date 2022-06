Podismo, le gare della settimana 13-19 giugno nel Biellese

La settimana podistica corrente inizia oggi, martedì 14 giugno, con il 6° giro del Belvedere a Dorzano, organizzato da Olimpia Runners. Ritrovo alle ore 18:30 presso il polivalente di via Salione, 1 e iscrizioni alla mail sigma.piemonte@fidal.it.



Venerdì 17 verrà il momento della quinta edizione dell’“8 di Tavigliano”, organizzato dalla pro Loco con ritrovo alle ore 18:30 nella piazza di fronte alla chiesa, luogo in cui potranno anche essere effettuate le iscrizioni. Due i percorsi: 900 metri pe ri ragazzi e 4000 metri per gli adulti.



Sempre venerdì 17 si svolgerà anche la “Corsa del sole” a Vigliano Biellese, organizzata da ASD Sport e Natura e Karisma Caffè con ritrovo alle ore 17 in via Fratelli Comotto. Per le iscrizioni contattare Erica al 377.7523675.



Sabato 18 giugno sarà la volta di Pollone, paese in cui si svolgerà la “MaraToma” in partenza dal lanificio Piacenza alle ore 17:30. Organizzata dalla Pro Loco, la gara prevede una preiscrizione sul sito della stessa all’indirizzo www.prolocodipollone.com. Prevista anche una “Baby Race” per i bambini dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 10 anni.



Domenica 19 concluderà il weekend podistico la seconda edizione di “Rampia Campel”, organizzata dalla Pro Loco di Riabella e in partenza da frazione Bogna alle ore 11. Il percorso prevede una lunghezza totale di 3,5 km e 800 metri di dislivello. Le iscrizioni avverranno in loco, in località Naiasco, a partire dalle ore 9.