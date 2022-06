Pallacanestro Biella lavora per iscriversi al campionato 22/23. Basket Biella interessata al titolo sportivo

Pallacanestro Biella comunica che è in corso di predisposizione la documentazione per completare l’iscrizione al campionato di Serie A2 2022/23. Non poche sono le difficoltà legate alle nuove condizioni economiche, patrimoniali ed organizzative richieste con comunicazione dello scorso 30 maggio, dalla Federazione Italiana Pallacanestro alla quale il consiglio di amministrazione sta lavorando alacremente per consentire alla società di poter rispettare le condizioni necessarie per la prosecuzione dell’attività anche procedendo ad una nuova ricapitalizzazione societaria.

In queste ore è inoltre pervenuta un’offerta di acquisto del titolo sportivo da parte della società Basket Biella S.S.D. a R.L. intenzionata a mantenere l’attività sportiva di vertice in città con un rilancio ad alto livello.

Il consiglio di amministrazione si riserverà di valutare l’offerta ricevuta (per ora solo informalmente) nell’ottica di garantire la continuità di un movimento sportivo e sociale che ha configurato fortemente la storia della nostra città negli ultimi 28 anni.