Ginnastica Ritmica, bella prova per le Mini ed Esordienti biellesi ad Asti, FOTO

Fine settimana intenso per la ASD Piemonte Ginnastica. Sabato 11 ad Asti si è svolto il campionato nazionale RitmicAmica, settore promozionale del circuito PGS, mentre domenica il saggio societario. Ad Asti sono scese in campo le ginnaste biellesi nelle categorie Mini ed Esordienti del programma base. Bellissime prove Mini di Vittoria De Santo 2^ e Giada Ferrigo 3^ al cerchio, seguite da Martina Giavarra 4^ e Elena Janni 6^. Al corpo libero Maria Vittoria Rossi è 5^ e Rechel Proietti 11^ su 26 partecipanti. Alla palla Greta De Giuseppe è 5^, Claudia Coden 11^ e Alice Turotti 19^. La giovane Esordiente Ginevra De Giuseppe al corpo libero si classifica 12^ su 21 atlete. “Giovani ginnaste crescono - commenta la DS Donatella Eterno - Prime esperienze agonistiche in un clima inclusivo e sereno”.



Domenica 12 giugno invece lo staff composto da Francesca Boggio, Giada Pomini e Filomena De Lucia ha messo in scena il saggio di fine stagione presso la palestra dei Salesiani in via G. Galilei. Finalmente il pubblico ha potuto godere ed applaudire le ginnaste la cui età va dai 3 ai 18 anni. Entusiasmo per la ginnasta ucraina Adriana S., temporaneamente della ASD Ginnastica Valentia di Alessandria, conosciuta appena giunta in Italia poco tempo fa, ospite della manifestazione, e la cui esibizione è stata da tutti apprezzata e sostenuta.



“Gli allenamenti proseguono fino a fine luglio ed in particolare la preparazione si concentra in funzione della partecipazione al Festival del Sole, manifestazione internazionale che si svolgerà a Riccione dal 3 all’8 luglio, a cui partecipiamo in collaborazione con la ASD Sportime di Milano -conclude la Direttrice D. Eterno -

Sarà un momento di confronto con realtà ginniche differenti, ma anche di amicizia e di mare.”