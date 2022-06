Cerrione, proseguono i tornei al golf club “Il Mulino”

Proseguono le domeniche all’insegna del golf al club “Il Mulino” di Cerrione che, nella giornata del 12 giugno, ha ospitato il torneo “Sky Sises” a 18 buche e a 3 categorie, con sistema di conteggio punti stableford.



Al netto conquista la prima posizione, in prima categoria, Jacopo Bruno con 36 punti mentra al secondo posto c’è Mathias Pancaldi con 33. In seconda categoria trionfa Diego Minessi con 44 punti, all’inseguimento Nicola Pezzaro con 41. Grazie Rosso di aggiudica invece la terza categoria con 44 punti.



Buona prestazione tra i Ragazzi di Tea Sicuro, prima classificata. Menzione speciale per Gabriele Rizzi che ottiene il tiro più lungo (longest) e Francesco Sicuro che realizza il tiro più vicino alla buca (nearest).



Prossimo appuntamento domenica 19 giugno con il torneo Gruppo Logica SPA, Lousiana a coppie con categoria unica. Giovedì 23 sarà invece l’occasione di proporre le gare singole “Al calar del sole”, in partenza alle ore 17:45 mentre, nella settimana successiva, le competizioni verranno anticipate a mercoledì 29 giugno in memoria di Gianni Avanzi.