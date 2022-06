Cavaglià, golf club: 100 partecipanti al torneo Top Race

Top Race top fun al Golf Cavaglià



Sport e divertimento sabato al Golf Club Cavaglià con Il ritorno della Top Race, uno degli appuntamenti clou del calendario gare del circolo biellese che ha inaugurato la stagione estiva con grigliata e open bar finale in piscina. La competizione a squadre si è giocata con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4) e ha visto al via 100 partecipanti tutti premiati grazie al contributo degli sponsor. Nel lordo ha prevalso il team composto da Massimo Stesina-Simone Bucino-Lucio Sacchi-Andrea Rosa con lo score di 73 punti.



Nel netto vittoria di Elena Craveia-Yuji Takahashi-Kingo Yamashita-Koichi Tayama con 91 seguiti da Diego Platini-Patrizio Ubezio-Enrica Aprile-Maria Jose Delfino con 90 e Sandro Laval-Massimo Menegotto-Sergio Rey-Bruno Pession con 87. I premi speciali prevedevano 3 nearest. Alla buca 6 è andata a segno Paola Bora con palla a cm 91, alla buca 12 il migliore è stato Paolo Schellino (149 cm) e alla buca 15 Enrico Boscono è andato più vicino di tutti stoppando la sua Titleist a 62 cm. Silvia Malinverni ha vinto il Curva Challenge by Mati Putters. Mentre la più fortunata è stata Piera Franzo che ha vinto ad estrazione un viaggio in Marocco per giocare all'Assoufid Golf Club di Marrakech messo in palio dall’agenzia Absolute Golf.