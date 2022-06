Torrazzo riparte col nuovo sindaco Graziano: "Emozionato, cittadini ci hanno premiato"

Torrazzo è pronto a ripartire: lavori in corso per l’amministrazione Graziano

Torrazzo è pronto a ripartire con un nuovo sindaco: dalle urne è infatti uscito vincitore, con il 72,85% dei voti, Luigi Graziano, erede dell’amministrazione Menaldo. “Sono emozionato – confessa Graziano – ma non sorpreso. Il lavoro che abbiamo fatto con la squadra e il rapporto con i cittadini ci ha premiato”.



Sono tanti i progetti in campo e molto il lavoro da fare: “Nei prossimi giorni – prosegue Graziano – ci riuniremo con la giunta e il consiglio per decidere le priorità. Il programma è ambizioso”.