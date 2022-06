Tesseramento al Pd Biellese: si inizia con un "long -day" mercoledì 15 giugno

Al via domani, mercoledì 15 giugno, la campagna tesseramento del Partito Democratico Biellese. Sarà un “long day” del tesseramento con la sede del Partito Democratico sita in via Trieste 41 aperta dalla ore 9 alle ore 21 ,per permettere a tutti i cittadini di poter accedere secondo le proprie tempistiche senza essere ancorati ad orari limitati.

Potranno accedere tutti coloro che vorranno rinnovare il tesseramento sia che siano iscritti al Circolo di Biella che a quelli sparsi per il territorio Biellese. Attendiamo con particolare fiducia tutti coloro che in questi mesi di impegno politico ci hanno manifestato l’intenzione di aderire al Partito Democratico condividendone le idealità e impegno democratico. Li abbiamo incontrati nei tanti dibattiti, incontri e conferenze, spesso per via telematica per via del Covid. Li abbiamo incrociati personalmente durante i nostri banchetti e i volantinaggi effettuati a Biella e nei vari centri del Biellese.

A partire da quest’anno sarà possibile sottoscrivere l’adesione al Partito Democratico pagando la quota tramite carte elettroniche ( bancomat, carte di credito, carte prepagate). Nelle prossime settimane ogni Circolo PD programmerà altre uscite sul territorio di competenza. Per quanto riguarda il Circolo di Biella saranno allestiti gazebo nei prossimi fine settimana. Le varie iniziative saranno comunicate tempestivamente tramite la stampa locale e i canali telematici .