Tartaglino risponde a Zani e a Rossetto

Riceviamo e pubblichiamo:

"Con la presente intendo rispondere per inciso a quanto affermato dal Sig. Luca Rossetto, Presidente di SEAB S.P.A. e dal Sig. Luca Zani ex Vice-Presidente della stessa azienda. La selezione interna, indetta per la ricerca di due figure di coordinatori (poi diventati tre) è stata una vera e propria “farsa” che, non solo il sottoscritto, ma altri colleghi che vi hanno partecipato hanno potuto constatare; compagni di lavoro che hanno già dato la loro disponibilità ad essere sentiti dal Giudice del Tribunale in un eventuale Processo.

PER INCISO : quando i partecipanti si sono presentati per la prova della Selezione, all’ora prestabilita per ognuno, non è stato neppure chiesto un documento d’identità, come dire che tutti i concorrenti avrebbero potuto essere sostituiti da chiunque senza che nessuno se ne accorgesse; ma il problema non è esistito, perché tanto le buste con la prova erano contrassegnate con nome e cognome del candidato (incredibile!!!!). Poi, la signora in questione, una dei due esaminatori, dava la possibilità a chi non volesse scrivere il compito di farlo lei con il suo computer (roba da matti, mai vista una cosa simile ai Concorsi). Per un momento ho creduto di essere su “Scherzi a parte”.

Premetto che il Regolamento di SEAB (del 22 Settembre 2017), anche per il principio di Economicità sostenuto dalle relative leggi sulla Pubblica Amministrazione, non obbliga per le promozioni, il cambio di mansione, di livello ed i trattamenti economici ad indire un concorso/selezione interna, ma delega questa incombenza unicamente al CDA. Copia di questo Regolamento è già stato consegnato e protocollato nel Novembre 2015 alla Procura di Biella per un altro caso sempre riguardante SEAB.

Si evince, da questo Regolamento, che i tre Coordinatori non potrebbero ricoprire questo ruolo neppure dopo un viaggio a Lourdes.

Sarà, invece, l’occasione giusta per ravvisare se gli attuali Coordinatori sono entrati in SEAB con regolare Bando di Concorso, come previsto dalla L. 165/2001 riguardante le assunzione nella Pubblica Amministrazione e dall’art. 97 della Costituzione Italiana, o seppure, come questa volta, si sono fatti strada con il solito “calcio nel sedere” tipico della nostra Italia.

Concludo dicendo: se il Signor Rossetto ed il Sig. Zani credono, con le loro affermazioni sulla stampa locale e sui Social, di ammorbidire la loro grave posizione riguardo questa vicenda e di mettermi un po’ di ansia, si sbagliano alla grande. Non vedo l’ora di essere davanti ad un Giudice perché alla fine dovranno capire che nella vita esiste la Meritocrazia, frutto di impegno, studio, sacrificio e che coloro che cercano la via più breve per ottenere successo sono i soliti falliti che sanno, già in partenza, di non essere in grado di farcela da soli.

Grazie per l’ospitalità, Cordiali Saluti".