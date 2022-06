Pd Biella: "Quale esito ha dato la “Road Map” sulla segnaletica?"

"Quali provvedimenti si intende assumere per garantire la sicurezza stradale in città? Quale esito ha dato la “Road Map” sulla segnaletica e quali sono i conseguenti impegni di spesa per l’acquisto di nuovi cartelli, vernici e l’appalto del servizio? come si prevede di intervenire per la riduzione della velocità a salvaguardia di pedoni, studenti ed anziani in particolare nelle vie Pietro Micca, Lamarmora, Galimberti, Tripoli?"

Sono alcune delle domande che pone il gruppo consigliare del Pd a Biella al sindaco Claudio Corradino e all'assessore competente in un'interrogazione. Nel documento, i consiglieri Valeria Varnero, Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza e Paolo Rizzo sostengono che siano passati quasi tre anni dal 25 luglio 2019, "data in cui l’assessore alla Polizia Locale, sicurezza e viabilità rilasciava dichiarazioni alla stampa locale in relazione alla rivoluzionaria mappatura della segnaletica stradale e conseguente manutenzione della stessa". Per il gruppo alcune arterie cittadine vengono considerate da troppi automobilisti come "piste di Formula 1 tanto che i pedoni rischiano la vita ogni volta che attraversano la strada mentre i semafori sono considerati un superfluo segnale".