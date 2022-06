Regalo di lusso: federe personalizzate di seta Offtopic

Le federe in seta sono diventate uno dei regali di lusso più popolari negli ultimi anni. E per una buona ragione, presentati come prodotti di bellezza, preservano la giovinezza della pelle e si prendono cura dei capelli, sembrano valere la spesa e competono in efficacia con altri prodotti.

Sono davvero gli alleati di bellezza che affermano di essere e valgono la spesa? Sì, ma solo se sono 100% pura seta. Attenzione, quindi, al momento dell'acquisto perché di fronte alla mania per questo tipo di prodotto inaccessibile per piccoli budget, alcuni brand hanno iniziato a proporre federe in misto seta, cioè il cui tessuto è di seta ma non solo. Tuttavia, una volta che questo prezioso materiale viene miscelato con altri materiali poco costosi per abbassare il costo del prodotto, perde la sua efficacia.





Dormire su una federa di seta ha benefici per la pelle

Ipoallergenica, la seta è un materiale molto morbido con l'epidermide che rispetta perfettamente la sensibilità della pelle fragile e reattiva. Questo tessuto delicato rivela anche virtù lenitive per il viso quando ci si dorme sopra. Ideale per calmare le irritazioni della pelle sensibile o colpita da eczemi che sopportano a malapena il tocco del cuscino, è anche un materiale naturalmente antibatterico utile per le pelli problematiche e soggette a brufoli, perché previene la comparsa di nuove imperfezioni. E non è tutto! Dormire su una federa di seta ha anche un effetto antietà. Ultra liscio ed elastico, è un tessuto che non increspa la pelle durante il sonno e limita la comparsa delle rughe e dei segni del cuscino sul viso al mattino. Le fibre di questo tessuto sono anche ricche di proteine ​​e aminoacidi, il che lo rende meno assorbente. In altre parole, non assorbe l'acqua presente nella tua pelle, quella che ne garantisce l'idratazione, come fa una federa in cotone, né le formule delle creme che applichi sul viso prima di dormire. Risultato: l'equilibrio della pelle è mantenuto, è più resistente alle aggressioni e l'efficacia della cura del viso è massimizzata.





La seta è un tessuto che ha virtù anche per i capelli

Così come non assorbe, lasciando idratata la pelle, preserva anche i capelli. Infatti, consente ai prodotti applicati ai capelli di rivelare tutto il loro potenziale. Ma soprattutto non cattura i capelli come il cotone. Niente più nodi, doppie punte, capelli elettrici e ciocche disordinate al risveglio. Su di lei i capelli scivolano delicatamente. Sono quindi meno danneggiati rispetto a una federa classica. Come limitare la caduta? Dormendo su una federa di seta, i tuoi capelli saranno più sani in generale, un vero toccasana.





