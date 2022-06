La sezione provinciale ANPS a fianco all'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo per promuovere La Passione

Per dare ulteriore impulso a La Passione l'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Ente promotore, ha chiesto ed ottenuto dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato il patrocinio e l'uso del logo, finalizzato ad assicurare alla manifestazione ulteriore rilievo e un riconoscimento morale.

La Sezione Provinciale biellese A.N.P.S. ha assicurato un'accurata campagna di sensibilizzazione non solo in campo locale ma anche attraverso il portale ed il periodico ufficiale "Fiamme d'Oro" e sarà presente in abiti sociali durante le rappresentazioni per un fattivo ausilio all'organizzazione.

L'evento sarà divulgato alle 170 Sezioni ANPS ubicate su tutto il territorio nazionale, alle quali si aggiungono le sedi estere di New York e New Jersey (U.S.A.) e di Toronto (Canada).