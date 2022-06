Il 18-19 giugno torna “Pollone dal Cielo”: L’evento compie 10 anni

“Pollone dal Cielo”, la manifestazione che ad ogni edizione fa emozionare adulti e bambini, giunge quest’anno alla sua decima edizione, superando i due anni di stop forzato dovuti alla pandemia. Per l’edizione 2022, la Pro Loco ha ideato un’edizione speciale ricca di novità, pianificando il festival di mongolfiere per il weekend del 18 e 19 giugno, sempre all’interno del grande prato del Lanificio Fratelli Piacenza di Pollone.

All’evento ci sarà la possibilità di fare un’emozionante esperienza di volo su una mongolfiera o in elicottero, giocare con “I Giochi del Cortile” in 60 tradizionali postazioni di giochi di legno, passeggiare tra i mercatini artigianali e, allo stesso tempo, degustare prodotti tipici del territorio biellese.

Il ricco programma avrà inizio già da sabato mattina con il mercatino dell’Artigianato e degli Hobbisti, con laboratori dimostrativi. Ci sarà inoltre una piccola anticipazione della mostra di pittura e scultura “Terra Luce e Colore”, curata da Maria Grazia Garella, Roberto Curoso e Luciano Maron Pot, visitabile presso le sale di Piazza Delleani 3 (usando il servizio navetta). Anche gli aquiloni di Paola e Edy Angelino, affezionatissimi e presenti all’evento da ben 8 edizioni, voleranno a Pollone in Cielo 2022. Per i bimbi verrà realizzato il Laboratorio dei Piccoli Artigiani, condotto da Pietro Mosca che, dopo aver realizzato con l’aiuto degli insegnanti e dei piccoli allievi della Scuola Primaria di Pollone 80 piccole mongolfiere in legno - meticolosamente dipinte a mano dai bimbi stessi - che ha poi esposto in centro paese, ne realizzerà altre durante l’evento.

La serata di sabato sarà in musica con il duo “Max Gillo e Antonella” che proporranno revival anni 60, balli di gruppo e disco dance. Domenica sarà invece il turno del Raduno del Motoclub Perazzone: alle 10:30 giungeranno a Pollone 60 moto d’epoca, visibili in un parco aperto ai visitatori per tutta la giornata.

A grande richiesta, ritornerà quest’anno la “MARATOMA”, la corsa non competitiva in mezza montagna a carattere ricreativo-ludico-motorio, con un percorso di 7 km. Nata da un’idea di Fiorenzo Giolito, dell’omonimo caseificio di Bra, la corsa è supportata dal caseificio Pier Luigi Rosso di Pollone, da ‘La Valsesiana’ di Prato Sesia e dalla Fromagerie Haut Val d’Ayas, produttori della pregiatissima Fontina DOP. Un evento sportivo che beneficerà della consulenza del Gruppo Sportivo Alpini di Pollone e dall’assistenza sul percorso dell’Associazione Montagna Amica. La gara è prevista per sabato 18 giugno con partenza alle ore 17:30 dalla sede del Lanificio F.lli Piacenza e si svilupperà lungo il Parco della Burcina, per ritornare alla partenza intorno alle ore 19:30 dove, ad attendere gli atleti, ci sarà un ricco buffet. La finalità dell’evento sportivo non poteva essere che a scopo benefico: il ricavato dell’evento (€ 10 a concorrente iscritto) sarà devoluto all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella. Ai primi 300 iscritti verrà offerto un ricco pacco gara (composto da un capo tecnico e prodotti gastronomici tipici locali); i primi classificati divisi in categorie di partecipanti vinceranno un premio in formaggio dall’equivalente del loro stesso peso. I formaggi sono offerti da Caseificio Giolito di Bra, caseificio Rosso di Pollone, La Valsesiana formaggi di Prato Sesia e caseificio Fromagerie Haut Val d’Ayas di Brusson; la pesatura sarà a cura della ditta Arecchi Bilance di Biella.

Per i più piccoli, alle 15:30 è prevista la “MARATOMINA”, un percorso ad anello negli ampi spazi verdi del Lanificio nel quale i baby runner correranno organizzati in due categorie, dai 4 ai 6 anni e dagli 7 ai 10 anni. Anche in questo caso, in collaborazione con Fondazione FILA MUSEUM premi delle varie categorie dei partecipanti.

Nell’ambito della ristorazione, sono stati inseriti in calendario quattro appuntamenti enogastronomici, sabato e domenica ore 12,30 e ore 19,30, affidati per la prima volta e curati dalla Associazione Cuochi d’Europa Cuochimaster, Chef professionisti amanti della cucina e tradizione del Piemonte, che per l’occasione svilupperà il progetto “Piemonte in Tavola”. Un tour enogastronomico di piatti prelibati della regione Piemonte in un’unica locazione. Inoltre, Cuochimaster destinerà parte del ricavato alla ricerca TELETHON.

Le prenotazioni per i voli liberi in mongolfiera si possono effettuare online sul sito www.prolocodipollone.com: sono previsti decolli sabato e domenica sera ore 18:30, mentre la domenica mattina alle ore 7:00 nell’area antistante Lanificio F.lli Piacenza e, opzionale (se il meteo lo permetterà), alle ore 7:00 dal Santuario d’Oropa Prato delle Oche. Anche le mongolfiere vincolate, per una prima esperienza di volo, una salita e discesa di 30-40 mt, saranno un’esperienza alla portata di tutti. I voli turistici con gli elicotteri di SkyAviation si prenoteranno direttamente sul posto.

https://fb.me/e/4v3KEUhJh