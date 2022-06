Diano Marina si prepara a vivere un' "estate al top", ecco tutti gli eventi in programma: 'Sarà una stagione di ripartenza'

Dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria tornano le manifestazioni estive su tutto il territorio di Diano Marina. Una stagione che quest’anno più che mai si spera possa essere quella della definitiva ripartenza per tutti. Sarà un calendario che vedrà al suo interno manifestazioni di vario genere: musicali, letterarie, culturali, gastronomiche, ludiche, sportive, cabaret e tanto altro, dove turisti e dianesi potranno divertirsi a 360°. E' stato approntato un cartellone ricco e variegato di appuntamenti pensato dagli assessorati alle Manifestazioni – Turismo e Cultura che vedrà tutte le sere impegnati per soddisfare gli interessi di tutti. Numerosi gli appuntamenti estivi, da quelli già conosciuti, collaudati e apprezzati per arrivare a nuove importanti novità. Si inizia in grande stile ed eleganza con la tradizionale Infiorata del Corpus Domini domenica 19 Giugno al mattino a Diano Marina e al pomeriggio a Diano Calderina, "evento che siamo sicuri, dice il Comune, attirerà migliaia di visitatori, turisti e residenti e che permetterà di far conoscere ancora di più la nostra città e le nostre frazioni". Diano saluterà l’arrivo dell’estate con “Divertiamoci a Diano Marina” – Notte Bianca a tema Harry Potter ( 25-26 Giugno ) che si ripeterà a settembre con il tema Pigiama Party ( 3-4 Settembre). Con la bella stagione, sarà fiinalmente di nuovo possibile tornare ad ‘usufruire’ del Teatro Verde o più conosciuto come Villa Scarsella che farà cornice a Comici “ Diano Comic Show” in arrivo da Zelig (Gabriele Cirilli, Fabrizio Fontana, Pino e gli Anticorpi, Max Angioni) , all’Estate Musicale Dianese, arrivata alla sua 11esima edizione, che quest’anno avrà come ospite d’onore Oriella Dorella - alla quale verrà consegnato il Premio Città di Diano Marina ( 22 Luglio)- e vedrà nelle sue serate appuntamenti con : Walt Disney e Music, Madame Butterfly, Abba Dream, Singing Musical, La Vedova Allegra. FolkinDiano arriva alla quinta edizione del Festival della Cultura Popolare con omaggio a Lucio Dalla (18 Agosto) e Andrea Roncato con la sua Band (11 Agosto); l’1 Agosto avremo il Galà Concertistico “Settimana Vivaldiana Nazionale 2022” a cui seguiranno le tradizionali Sagre gastronomiche delle associazioni Dianesi. Ci sarà spazio per intrattenimenti musicali con i Martedì in Musica nel centro città, e nelle frazioni: Diano Calderina (12 Agosto Tributo a Fabrizio de Andrè), Diano Serreta (8 Agosto Concerto voce sax chitarra) e Diano Gorleri a cura de “Il ballo di Gorleri”. Poi altre due importanti manifestazioni culturali con autori di fama nazionale e locale: “Due parole in Riva al Mare”, che si terrà a Villa Scarsella (Viola Ardone, Antonella Viola, Andrea Carlo Cappi , Luca Bianchini, Elisabetta Gnone, Gianluigi Nuzzi, Rosella Postorino, Veronica Pivetti, Marcello Garibbo) - che prevede anche due trekking letterari che toccheranno le nostre frazioni con letture al chiaro di luna con Luca Chieregato e Francesco Casolo. La rassegna si concluderà con una serata dedicata alla filosofia nella contemporaneità, a cura di Marcello Garibbo in concomitanza con il convegno di filosofia Time in Consciousness.

“Un mare di Pagine”, iniziativa già presentata con successo nelle scorse estati, si terrà nel centro cittadino e vedrà tra i suoi ospiti: Stefano Senardi, Laura Guglielmi, Andrea Carlo Cappi, Lorenzo Beccati, Luca Crovi, Fulvio Damele e Luca Amoretti, Laura Amoretti e Don Gabriele Corini.

Tornerà l’appuntamento con i tradizionali fuochi d'artificio nelle date del 17 Luglio e 17 Agosto, le feste patronali a Diano, nelle Frazioni e Lido Sant’Anna, la Messa in Banchina del Porto e la processione dalla statua Stella Maris nei fondali di Diano Marina, i concerti della Banda Città di Diano Marina e le serate sul Molo delle Tartarughe con spettacoli musicali con Gianni Rossi e il Galà- 30 minuti di Bellezza.

Avremo tutti la possibilità di ammirare i fondali della nostra città grazie alle bellissime immagini trasmesse nell’isola pedonale dall’Associazione Informare.

Per gli sportivi il 14 Agosto si terrà la “Diano all’alba – 6 km alle 6”, corsa podistica non competitiva di 6 km organizzata dall'Asd Golfo Dianese Ultra Runners

Ma la gli appuntamenti non finiranno con i mesi estivi, infatti anche nel mese di settembre avremo manifestazioni e appuntamenti da non perdere come il Raduno delle 500 il 18 settembre.

Gli amanti dello sport dovranno inoltre sicuramente segnarsi sul calendario le date del 24 e 25 Settembre dove le spiagge della nostra bellissima città ospiteranno il Circuito Italiano di Beach Volley 2022 Serie B1 Femminile e dal 29 Settembre al 2 Ottobre tornerà il tradizionale appuntamento con il Windfestival, durante il quale si terrà anche la finale del Windsurf Adaptive Challenge, il primo campionato di parawindsurfing aperto a ogni tipo di disabilità. Avremo nuovamente ospiti i gruppi Folkloristici per il Word Folklore Festival in data 29 Settembre e 2 Ottobre.

Un calendario manifestazioni ricco di ingredienti, appuntamenti che sicuramente rappresenteranno uno dei punti fermi dell’offerta turistica e che accoglierà migliaia di persone, con ovvie ripercussioni su tutto il tessuto commerciale ed economico della città.

"Musica, gastronomia, tradizioni, cultura, spettacolo, sport, cabaret, operetta e tanto altro per le vie del centro e nel nostro entroterra saranno sicuramente in grado di accontentare ogni fascia di età, evidenzia l'ente, ed ogni tipo di pubblico, ragazzi e famiglie, bambini e adulti. Non c’è modo e ricetta migliore per dare il via alla stagione estiva in vista del calendario per il periodo autunno – inverno , al quale stiamo già lavorando".

In Allegato il Calendario delle Manifestazioni – Estate 2022

https://www.imperianews.it/fileadmin/archivio/sanremonews/Calendario_Manifestazioni_Estive_Diano_Marina.pdf