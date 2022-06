Consegnato a Fondazione Angelino il ricavato dell’evento benefico “La Corsa degli Elfi”

Lunedì 13 giugno, presso la sede della Fondazione Angelino, è stato consegnato il ricavato delle ultime due edizioni dell’evento benefico la “Corsa degli Elfi”, organizzata dal gruppo sportivo Atletica Candelo, nell’ambito dell’evento “Il Borgo di Babbo Natale” promosso dall’Associazione turistica Proloco in collaborazione e col patrocinio del Comune di Candelo e “I Borghi srl”; sponsor dell’evento Conad Candelo.

Contributo importante alla giornata lo hanno dato anche volontari delle associazioni candelesi e della protezione civile. Erano presenti per la Fondazione Cristina Maffeo Borsetti vicepresidente e Thea Maffeo; Ombretta Avanzi tesoriere e storica fondatrice del gruppo sportivo Atletica Candelo, Massimo Galvan di Conad Candelo e Gianni Melis prezioso collaboratore del gruppo sportivo.

La somma sarà destina a supporto dei laboratori per bambini LaborARTE. Fondazione Angelino ringrazia tutti per la dimostrazione di sensibilità e condivisione dell’operato della Fondazione: “È anche grazie a queste manifestazioni, che ci viene permesso di garantire la gratuità di tutti i servizi, e ci viene data la possibilità di migliorarli. Ci conforta sapere che in questi momenti difficili, ci siano molti attenti alle persone più deboli, sarà nostro impegno continuare a portare avanti, anche per il futuro, sia i progetti attualmente in essere che quelli nuovi, con la stessa professionalità e lo stesso entusiasmo”.