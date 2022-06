A Veglio la Festa Patronale di San Giovanni

“Finalmente si riparte” sono le parole che più in queste settimane circolano tra i volontari della Pro Loco Veglio che, dopo lo stop forzato di 2 anni a causa pandemia, come da tradizione, in concomitanza con l’ arrivo dell’ estate, organizza la Festa Patronale di San Giovanni con musica, buon cibo, vino e birra.

Sarà quindi FESTA di SAN GIOVANNI 2022 da VENERDI’ 24 a DOMENICA 26 giugno prossimi, nella spaziosa location comunale dell’ Impianto Polivalente Bernardo Seletto di Fraz.Prina al Villaggio Grupp di VEGLIO, dove si svolgeranno le tre serate, ognuna allietate da un accompagnamento musicale e da un piatto “speciale” , oltre alla presenza dei piatti tipici delle feste campestri con le grigliate di carne a farla da padroni, passando per primi e secondi piatti per i gusti più disparati, tutti preparati con una particolare attenzione alla qualità ed alla provenienza dei prodotti utilizzati dalla cucina della Pro Loco Veglio.

La festa di aprirà Venerdì 24 alle ore 19,00, quando, in collaborazione con Biella Running, ci sarà la 10à Edizione della corsa podistica non competitiva denominata “Su e giù par an Vej” (Sue giù per Veglio), che si snoderà principalmente tra le strade comunali ed i sentieri che attraversano Veglio, mettendo alla prova, proprio per la particolarità del percorso che prevede molti sali e scendi, fiato e gambe di tutti i partecipanti che, alla fine della corsa, potranno poi riprendersi con il Pasta Party incluso nel costo di iscrizione, che di fatto, darà il via ufficiale anche alla cucina. Tra i piatti più particolari, proposte come piatto speciale della serata di Venerdì e disponibili poi tutte le sere, da qualche anno a Veglio ci sono le TIGELLE, che nonostante non siano un piatto tipico piemontese, grazie ad una collaborazione nata quasi per caso con un produttore di tigelliere, ovvero la macchina che cuoce le tigelle, della provincia di Modena, sono arrivate a Veglio e sono disponibili sia in versione salata, in accoppiamento a salumi e formaggi, sia in versione dolce ripiene di marmellata o nutella, in entrambi i casi si consiglia di accompagnarle con un ottimo bicchiere di Lambrusco di Modena, il vino delle tigelle per antonomasia. Le Tigelle sono infatti una particolare tipologia di pane, di forma tonda e del diametro di circa 8 cm, considerate un prodotto agroalimentare tradizionale elencato con i nomi di crescentina modenese o tigella modenese. Oggi è proposto come parte del menù tradizionale (come secondo piatto o come piatto unico) da molte trattorie del modenese, del bolognese, del reggiano e del mantovano; oppure come cibo di strada in manifestazioni folkloristiche e sagre locali.

Gli altri piatti del giorno saranno al Sabato 25 il POLLO ALLA BIRRA mentre Domenica 26 sarà la volta dei PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA. Non mancheranno, presenti a menù per tutte le serate e per stare al passo con i tempi, anche alcuni piatti VEGETARIANI così come ottimi dolci artigianali, varie tipologie di carni alla griglia, l’immancabile TOMA BIELLESE ed i Cocktail per il dopocena.

Altro elemento portante delle serate vegliesi sarà la BIRRA MENABREA che sarà proposta rigorosamente alla spina nelle versioni BIONDA e AMBRATA.

Novità di quest’anno il TORNEO di BEER-PONG che si svolgerà Domenica 26 a partire dalle ore 18 come una sorta di “Gioco Aperitivo” in stile Villaggio Turistico e che vedrà sfidarsi i partecipanti in un simpatico e divertente gioco di abilità e bevute in cui i giocatori lanciano una pallina da tennistavolo da un lato all'altro di un tavolo con lo scopo di fare centro in un bicchiere di birra che si trova dall'altro lato del tavolo e può essere giocato sia singolarmente (1 contro 1) o a squadre e promette divertimento per tutti i partecipanti che, alla fine delle bevute, potranno poi compensarle e smaltirle con le ottime pietanze della cucina.

Il programma musicale delle serate sarà il seguente:

Venerdì 24 : Il Quartetto Elastico – cover rock band

Sabato 25 : Dj party con Enzino

Domenica 26 : Musica e Balli con “La Piola”

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.