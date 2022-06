Lavorare online come copywriter: cosa si fa e quanto si guadagna

Lavorare online come copywriter oggigiorno è possibile. È importante sapere quali mansioni svolge, cosa si fa nella pratica e chiaramente, ci si chiede quanto è possibile guadagnare.

Cosa fa un copywriter? Come funziona questo lavoro online

I copywriter sono professionisti che si occupano della scrittura di testi advertising (oppure di altri materiali pubblicitari) o di scrivere dei testi su blog al fine di posizionarli sui motori di ricerca. Il loro compito è quello di elaborare messaggi persuasivi e originali, in grado di convincere il lettore ad adottare un determinato comportamento, come acquistare un prodotto o servizio.

Per svolgere questo lavoro è necessario possedere ottime capacità comunicative e di scrittura, nonché una buona dose di creatività. Inoltre, è importante conoscere bene il settore di riferimento e gli obiettivi da raggiungere.

I copywriter lavorano principalmente per agenzie pubblicitarie o per società che si occupano di marketing e communication, ma possono anche operare in autonomia come freelance.

Il guadagno di un copywriter dipende da diversi fattori, come gli obiettivi aziendali da raggiungere, il livello di competenza (un entry level difficilmente può esser compensato 20 euro per un articolo da 500 parole).

In media il profitto netto di un copywriter freelance, può aggirare tra i 15€ e 80€ all’ora. Tuttavia, è possibile guadagnare anche di più rispetto alle cifre indicate, ma è chiaro che sarà importante trovare dei clienti in target e alto spendenti.

Il copywriter è un lavoro da casa? Pro e contro

Il copywriter è un lavoro che si può svolgere da casa? Sì, è possibile. Molti copywriter lavorano infatti da casa, sia per conto proprio che per conto di aziende o studi di design.

L'avvento di Internet ha permesso a molti di questi professionisti di lavorare online, con la comodità di poterlo fare da qualsiasi postazione.

Come in ogni professione, anche in questa vi sono dei pro e contro.

Ecco innanzitutto, i vantaggi:

Flessibilità oraria : chi lavora come freelance , ha la capacità di scegliere i suoi orari. È chiaro che bisognerà essere persone molto precise sul proprio lavoro, altrimenti si rischierebbe di non portare a termine i propri obiettivi.

Libertà di tempo e guadagni : un freelance fa il suo prezzo. Chiaramente non è tutto oro quel che luccica, visto che scegliere un proprio tariffario seppur bello, è molto impegnativo. Diventa infatti difficoltoso, soprattutto agli inizi, convincere i clienti a comprare il proprio servizio nonostante il costo alto.

Far del proprio lavoro una passione : chi ama scrivere, grazie al web oggi può fare in modo che sia un vero e proprio lavoro.

Dipendente o freelance : per fortuna, la professione del copywriter può esser svolta sia come freelance, sia come dipendente. Sta alla propria persona stabilire in che modalità farlo.

Gli svantaggi invece, potrebbero esser classificati in questo modo:

Investimento di denaro : affinché si voglia fare il proprio prezzo, è chiaro che sarà importante investire una importante cifra. La capitalizzazione parte tutto dal proprio brand e dall’autorità che si acquisisce.

Poco tempo per cucinare/pensare a sé stessi : avendo libero arbitrio sugli orari di lavoro, spesso si arriva all'ora di cena senza rendersene conto.

Diventare copywriter da zero è possibile?

Si può diventare copywriter da zero? Sì, è possibile. Non è semplice, ma con la giusta dose di impegno e costanza si può imparare questa professione.

Non c'è un percorso universitario per diventare copywriter, ma esistono diverse scuole e corsi professionali che insegnano questa disciplina. Inoltre, molti copywriter hanno iniziato come freelance, lavorando per conto proprio o per piccole agenzie.

È importante leggere libri, seguire i copywriter più famosi al mondo, prender spunto dalle loro nozioni e soprattutto, applicare i concetti che pian piano si andranno imparando.