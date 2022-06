Viverone, scarico abusivo di materiale vicino al lago. L'ira del sindaco: “Valutiamo denuncia”

“Ieri, lunedì 13 giugno, durante un controllo effettuato lungo la passeggiata erbosa a bordo Lago, mi sono imbattuto in questo scarico abusivo di materiale vario di dubbia consistenza vicinissimo al Lago”. A dirlo il sindaco di Viverone Renzo Carisio.

E aggiunge: “Penso che questo scarico non arrivi da molto lontano in quanto non vi sono strade di accesso al sito note a persone al di fuori di quell’ambiente. Inoltre cerco di capire la mentalità di quella persona che compiuto questo disastro in zona demaniale ed a bordo di un Lago SIC in spregio al comune buonsenso ed al rispetto di un bene naturale in una zona molto frequentata da turisti. Quello che è certo é che diamo una pessima immagine del nostro territorio. Sto valutando se ci sono i presupposti per denuncia contro ignoti per scarico abusivo e danno ambientale”.