Vigliano: Auto a fuoco nel parcheggio del centro commerciale, FOTO

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, 14 giugno, a Vigliano nel parcheggio del centro commerciale, dove il proprietario di un auto ha visto il suo mezzo prendere fuoco.

E' successo tutto molto in fretta: nei pressi del centro l'uomo alla guida si è accorto che qualche cosa nella macchina non andava, quindi ha parcheggiato e mentre chiedeva aiuto il mezzo ha preso fuoco. Ai presenti non è rimasto altro che chiamare i Vigili del Fuoco che hanno provveduto prontamente allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'auto.