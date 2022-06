Su Nuraghe Biella in lutto, è mancato all’età di 82 anni Gesualdo Locci

Gesualdo lascia la sua Sardegna all’età di vent’anni per sbarcare a Biella. Farà il cameriere; poi, passati due lustri, sarà operaio alla Fiat di Torino “Mirafiori”. Infine, dopo il matrimonio, trasferimento a Donnaz, nella vicina Valle d’Aosta. Grazie alla breve distanza con la sua attuale località di residenza, frequenti erano i passaggi a Biella, tenendo i contatti con la terra del suo primo approdo grazie anche all’adesione al Circolo “Su Nuraghe”, della cui comunità si sentiva, ed era, parte attiva. Visite a Biella, nella sua nuova Sardegna, per incontrare parenti ed amici in occasione di feste e di manifestazioni organizzate dal Circolo sardo.

Sempre puntuale il passaggio in Associazione per il rinnovo dell’iscrizione, per salutare gli amici e per acquistare prodotti della sua Isola. Distanziati dalle restrizioni governative più che dalla geografia, con dolore apprendiamo della sua dipartita dopo alcuni mesi di sofferenze e il calvario di ripetute e sempre più difficili ospedalizzazioni.

Lascia nel dolore la moglie Paola Bordet, i figli Alessandra e Andrea, le adorate nipoti Raissa, Melany e Soraya con il papà Claudio, i fratelli Eugenio, Tonino e Giovanni, le sorelle Maria, Teresa e Ignazia con le rispettive famiglie e parenti tutti. I funerali si svolgeranno a Donnaz mercoledì 15 giugno alle ore 10:00 partendo dalla Chiesa parrocchiale. Dopo la funzione religiosa, Gesualdo verrà accompagnato al Tempio crematorio di Aosta. Il Santo Rosario verrà recitato martedì 14 giugno alle ore 20:30 nella Chiesa di Donnaz.