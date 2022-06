Biella, mucca vaga in piena notte in via Oremo (foto di repertorio)

Mucca vaga in piena notte in via Oremo, a Biella. A segnalarne la presenza alle forze dell'ordine alcuni automobilisti di passaggio. Non è il primo caso registrato nel Biellese: solo ieri, un altro bovino era stato notato lungo la Tangenziale di Biella, in prossimità della rotonda che conduce al comune di Mongrando (clicca qui).