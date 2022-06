Non sarebbero risultate gravi le condizioni della 27enne alla guida, rimasta coinvolta ieri mattina, 13 giugno, nel sinistro autonomo di Pollone (leggi qui). Stando alle ricostruzioni del caso, la donna avrebbe accusato un malore alla guida e si sarebbe capottata con l'auto nei campi circostanti. Subito soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.