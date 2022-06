Padre e figlia biellesi ai Soliti Ignoti di Amadeus, FOTO

I Soliti Ignoti è game show televisivo italiano a premi condotto da Amadeus su Rai 1; il gioco prevede che il concorrente debba abbinare a ciascun ignoto la propria identità professionale. Ogni ignoto possiede un piccolo documento chiuso in cui all’interno viene riportato il valore in denaro che può vincere il concorrente, se abbinerà in modo corretto l’ignoto alla sua professione, o perdere se dovesse fare un abbinamento errato. Dopo aver svelato tutte le identità c’è una seconda fase di gioco chiamata “Parente misterioso”, in cui viene fatto entrare in studio un nuovo ignoto che è il parente di uno degli otto personaggi misteriosi ai quali è stata abbinata l’identità nella fase precedente, se riesce ad associare in maniera corretta il parente misterioso con uno dei personaggi misteriosi può vincere il montepremi accumulato fino a quel momento.